Çorlu'da Halk ve Güvenlik Toplantısı

Tekirdağ Çorlu Kaymakamlığı tarafından her ay ilçenin farklı bir mahallesinde düzenlenen Çorlu Halk ve Güvenlik Toplantısı, Türkgücü Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı başkanlığında Türkgücü Mahallesi'nde düzenlenen toplantıya Kaymakam Sarılı'nın yanı sıra Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Birkan Korkmaz, Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu, Çorlu İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Feridun Demirel, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Üzgün, Çorlu Nüfus Müdürü Safet İran, Çorlu Müftüsü Adem Gülmek kurum müdürleri daire amirleri, mahalle muhtarları ve Türkgücü Mahallesi sakinleri katıldı.