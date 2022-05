Çorlu'da iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı feci kaza kamerada: 3 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı feci kaza kameraya yansıdı. Can pazarı yaşanan olayda 3 kişi yaralandı.

Kaza, Cemaliye Mahallesi Perşembe Pazarı yanı Metiner 2. Sokak'ta meydana geldi. Silahtarağa Mahallesi istikametinden Dere Meydanı istikametine seyreden Osman D. idaresindeki 59 ADU 158 plakalı motosiklet, bir aracı solladığı sırada karşı yönden gelen Serkan İ.'nin kullandığı plakasız motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası motosiklet sürücüleri ile yolcu Zekican E. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı 3 kişi ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı ise kameralar tarafından an be an kaydedildi.