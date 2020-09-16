İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çorlu'da İlköğretim Haftası kutlandı

Çorlu’da 2020-2021 eğitim-öğretim yılının açılışı ve İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Çorlu'da 2020-2021 eğitim-öğretim yılının açılışı ve İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.


Atatürk Meydanı'nda yer alan Atatürk Anıtı önünde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak düzenlenen törende Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Daha sonra saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan'ın yanı sıra şube müdürlerinin de yer aldığı törende korona virüs tedbirlerine uyuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.