Çorlu'da İlköğretim Haftası kutlandı

Çorlu'da 2020-2021 eğitim-öğretim yılının açılışı ve İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Meydanı'nda yer alan Atatürk Anıtı önünde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak düzenlenen törende Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Daha sonra saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan'ın yanı sıra şube müdürlerinin de yer aldığı törende korona virüs tedbirlerine uyuldu.