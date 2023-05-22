İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çorlu'da işçi servisi şarampole yuvarlandı: 6 yaralı

Tekirdağ Çorlu’da yoldan çıkan işçi servisinin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Tekirdağ Çorlu'da yoldan çıkan işçi servisinin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.


Kaza, Hatip Mahallesi çıkışı Sarılar yolu (Mimar Sinan Caddesi) üzerinde meydana geldi. Çorlu'dan aldığı işçileri fabrikaya bırakmak üzere yola çıkan Orhan A. idaresindeki 59 S 1442 plakalı işçi servis minibüsü, Sarılar istikametine seyrederken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası yoldan çıkarak şarampole devrildi.



Sağlık durumları iyi


Kaza sonrası hafif yaralanan sürücü Orhan A. ve 5 yolcu, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.