Çorlu'da işçi servisi şarampole yuvarlandı: 6 yaralı

Tekirdağ Çorlu'da yoldan çıkan işçi servisinin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Hatip Mahallesi çıkışı Sarılar yolu (Mimar Sinan Caddesi) üzerinde meydana geldi. Çorlu'dan aldığı işçileri fabrikaya bırakmak üzere yola çıkan Orhan A. idaresindeki 59 S 1442 plakalı işçi servis minibüsü, Sarılar istikametine seyrederken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Sağlık durumları iyi

Kaza sonrası hafif yaralanan sürücü Orhan A. ve 5 yolcu, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.