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Çorlu'da kaçak tütün operasyonu: 3 gözaltı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince yapılan kaçak tütün operasyonunda 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince yapılan kaçak tütün operasyonunda 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonlar devam ediyor. Edinilen bilgilere göre Çorlu ilçesinde polis ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 5 ayrı adreste operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 4 bin 28 adet çeşitli markalarda gümrük kaçağı sigara, 64 bin 760 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron, 5 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi. Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alınırken konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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