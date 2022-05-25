Çorlu'da Kadın Giysileri Dikim Kursu Sergisi açıldı

Çorlu Halk Eğitimi Merkezi tarafından Türkgücü Mahallesi'nde açılan Giyim Üretimde Temel İşlemler ve Kadın Giysileri Dikimi Kursu'na katılan kursiyerlerin eserlerinden oluşan sergi açılışı Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı'nın da katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkgücü İlkokulunda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Açılış konuşması Çorlu Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Gülen tarafından gerçekleştirildi. Ardından Çorlu Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan Okuma Yazma 1. Kademe Kursu'nda başarılı olup belge almaya hak kazanan 3 kursiyere ve Temel İşlemler ve Kadın Giysileri Dikimi Kursu'nda başarılı olup belge almaya hak kazanan 22 kursiyere belgeleri Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı ve eşi Hediye Sarılı, Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Murat Tabak, Çorlu İlçe Jandarma Komutanı Engin Türk ve Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan tarafından takdim edildi.

Çorlu Halk Eğitimi Merkezi folklor ekibinin gösterilerinin ardından Türkgücü İlkokulu okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin hazırlamış olduğu dans gösterilerini sundu.

Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı ve protokol üyeleri tarafından açılışı gerçekleştirilen sergide kursiyerlerin el emeği olan ürünler incelendi.