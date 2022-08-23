İhlas Haber Ajansı

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Çorlu'da kamyon kasasından düşen şoför yaralandı

Tekirdağ Çorlu’da yük bindirme esnasında dengesini kaybederek kamyon kasasından düşen şoför yaralandı.

Tekirdağ Çorlu'da yük bindirme esnasında dengesini kaybederek kamyon kasasından düşen şoför yaralandı.


Olay, Hıdırağa Mahallesi İstasyon Caddesi üzerindeki bir un fabrikası bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, yük bindirme öncesi kamyon kasasına çıkan sürücü D.Ö. kapakları açarken dengesini kaybederek beton zemine düştü.


Yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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