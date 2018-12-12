Çorlu'da kanser farkındalık eğitimleri sürüyor

Çorlu ilçesi Atatürk İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Perin, Çorlu Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Müdürü Uzman Dr. Eylül Taneri, Reşadiye Mahalle Muhtarı Yelda Tuncer ve çok sayıda kadın katıldı.

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Perin kanserle mücadelenin önemine değinirken kanser konusunda kadınları bilgilendirmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Daha sonra söz alan Çorlu KETEM Müdürü Uzman Dr. Eylül Taneri kanser hastalığı ve yaşanan süreç hakkında açıklamalarda bulundu ve kanserde erken teşhisin önemini dile getirdi.

Taneri ayrıca KETEM bünyesinde meme kanseri, rahim ağzı kanseri, kalın barsak kanseri taramalarının ücretsiz olarak gerçekleştirildiğini hatırlattı.