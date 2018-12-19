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Çorlu'da kar etkisini sürdürüyor

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle ilçede okullar bugün öğleden sonra ve yarın tatil edildi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyardığı Çorlu'da sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor. Kar sürücüleri zor durumda bırakırken, kar yağışına en çok sevinenler çocuklar oldu. İlçede tüm okullar bugün öğleden sonra ve yarın olmak üzere bir buçuk gün süreyle tatil edildi.


Okulların tatil edildiği haberinin ulaşmasının ardından öğrenciler derslere ara vererek evlerinin yolunu tuttu. Okullarından çıkan çocuklar yol kenarlarında biriken karlarla oynadı. Çocuklar bir süre karın keyfini çıkardı.

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