Çorlu'da kar temizleme ekipleri sahaya indi

Tekirdğa'ın Çorlu ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından çalışma başlatan belediye ekipleri ulaşımın aksamaması için yoğun çaba sarf ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından beklenen kar yağışı nedeniyle tedbir alarak teyakkuza geçen Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, tuzlama ve solüsyon çalışması yaparak ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışının başlamasıyla birlikte Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı 10 kişiden oluşan 3 ayrı ekip Erdal İnönü Caddesi, Eski Çerkezköy Caddesi, Fatih Caddesi, Salhane Sokak, Çırakbayırı mevkii, Eski Bağlar Caddesi, Emlak Konutları Mevkii 1. ve 2. Köprü, Uygarlık Caddesi ve bağlı sokaklar, Güney Caddesi, Mustafa Kemal Caddesi ve Ağır Bakım Kavşağı mevkiinde çalışma gerçekleştiriyor.

Çorlu Belediyesi karla mücadele ekipleri şehrin muhtelif noktalarında çalışmalarını sürdürecek. Gece boyunca gerçekleşebilecek don olayları için gerekli tedbirleri almak için de ekipler oluşturan Çorlu Belediyesi yoğun yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Belediye, vatandaşların 444 99 59 numaralı telefona ulaşarak talep ve şikayetlerini iletebileceklerini kaydetti.