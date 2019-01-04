İstanbul'un sınır komşusu Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kar yağışı başladı. İlçede eğitim-öğretime ara verilmeyince çok sayıda veli çocuğunu okula kendisi götürdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından sabah saatlerinde Çorlu'da kar yağışı başladı. Vatandaşlar, belediye ve karayolları ekipleri Meteoroloji ile Afet ve Acil Durum (AFAD) Genel Müdürlüğünün 'kar ve fırtına bekleniyor' uyarısını dikkate alarak gereken tedbirleri alınca kar yağışına rağmen ulaşımda herhangi bir aksama meydana gelmedi.

Tatil haberi çıkmadı

Trakya bölgesinin hemen her yerleşim yerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde okulların tatil edilmesine karşın Çorlu'dan tatil haberi gelmedi. Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, eğitim-öğretime devam edileceğini hem kişisel sosyal medya hesabından hem de Çorlu Kaymakamlığına ait sosyal medya hesabından duyurdu. Okullar tatil edilmeyince, pek çok veli öğrencisini okula bizzat kendisi teslim etti.