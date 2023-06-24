İhlas Haber Ajansı

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Çorlu'da kavga: 5 yaralı

Tekirdağ Çorlu’da iki grup arasındaki kavgada 5 kişi yaralandı, 3 kişi de gözaltına alındı.

Tekirdağ Çorlu'da iki grup arasındaki kavgada 5 kişi yaralandı, 3 kişi de gözaltına alındı.


Cemaliye Mahallesi Perşembe pazarı alt tarafında henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Sinirler gerilince olay kavgaya dönüştü.


Öfkeli şahıslar arasında taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılar Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kavgaya karışan Ş.T, R.T. ve A.Y. polis tarafından gözaltına alındı.

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