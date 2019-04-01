Çorlu'da kazanan Ahmet Sarıkurt oldu

31 Mart 2019 Pazar günü gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Çorlu Belediye Başkanlığını kazanan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Ahmet Sarıkurt oldu.

188 bin 789 kayıtlı seçmenin yer aldığı Çorlu'da kurulan 562 sandıkta toplam 156 bin 546 oy kullanıldı. 3 bin 875 oyun geçersiz sayıldığı Çorlu'da geçerli kabul edilen 52 bin 671 oyun 77 bin 657'sini alan CHP Belediye Başkan Adayı Ahmet Sarıkurt seçimi kazanan isim oldu. Sarıkurt'un oyların yüzde 50,9'unu aldığı seçimde Cumhur İttifakı AK Parti adayı Serkan Erçili ise yüzde 39,7 oranında oy alarak 60 bin 743 oy aldı.

Çorlu'da İYİ Parti adayı Erkan Düzenli, 7 bin 56, HDP adayı Ceylan Deniz Adıyaman 3 bin 539, Büyük Birlik Partisi Adayı İsmail Ceylan bin 442, Saadet Partisi adayı Murat Vakitçi ise bin 142 oy aldı.

Seçim sonuçlarının açıklanması ve belediye başkanlığını kazandığının kesinlik kazanmasının ardından yazılı bir açıklama yaparak Çorlu halkına seslenen Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, “Demokrasinin en önemli unsuru olan seçimlerimizi tamamladık. Açıklanan sonuçlara göre yeni dönemde sizlerin desteğiyle büyük bir şeref ve onur duyarak Çorlu Belediye Başkanlığı'na seçilmiş bulunmaktayım. Seçim sonuçlarının Çorlu'muza hayırlı olmasını diliyorum. Yeni dönemde kentimizi sevgi dilini asla bırakmadan ayrıştıran değil, herkesi kucaklayan bir anlayışla, hep birlikte yöneteceğiz. Biz kazanınca kimse kaybetmeyecek demiştik. Bu seçimin kaybedeni olamamıştır. Siyasi rakiplerimin destekçileri de bana emanettir. Partili, partisiz bize inanan, güvenen Çorlu'yu bana emanet eden herkese bana bu güveni layık gördüğü İçin teşekkür ediyorum. Seçim sonuçlarının şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Biz olma zamanı diyerek çıktığımız bu yolda Biz olduk, Bir olduk. Birlikte başardık. Teşekkürler Çorlu'm” ifadelerini kullandı.