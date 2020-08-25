Çorlu'da kentsel dönüşüm ve strateji belgesi çalışmaları başladı

Ş. ile gerçekleştirilen toplantının ardından çalışmalara başlandı.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt başkanlığında Çorlu Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Çolpan ve İbrahim Turgut Bolat ile birim müdürleri ve personelin yanı sıra yüklenici firma Marmara Şehircilik Kentsel Dönüşüm Proje Geliştirme Yönetim A.Ş. yetkilileri katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi Hazırlanması talimatları çerçevesinde 6306, 5393 ve 5366 sayılı kanunlar kapsamında Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi ve “Uygulama Rehberi” hazırlanmasına dair firma yetkilileri tarafından sunum gerçekleştirildi.

Bu doğrultuda yüklenici firma tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce istenilen Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesinin hazırlanması ve Çorlu'daki afet riski en yüksek olan alanlar tespit edilerek üç ay içerisinde Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi ve Raporu hazırlanacak ve Çorlu Belediyesi'nce bakanlığa sunulacak. Stratejik Belgenin bakanlıktan onay alması halinde kentsel dönüşüme başlanacak.

Sunum ve toplantının ardından Çorlu'da projeye başlayan Marmara Şehircilik Kentsel Dönüşüm Proje Geliştirme Yönetim A.Ş. çalışmalarını sürdürüyor.