Çorlu'da korkutan kaza: O anlar kameraya yansıdı

Tekirdağ Çorlu'da koşarak yolun karşısına geçmek isteyen 14 yaşındaki çocuğa otomobilin çarptığı anlar kameraya yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Reşadiye Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Bülent Ecevit Bulvarı istikametine seyreden Ş.A. idaresindeki 06 CUC 267 plakalı otomobil, koşarak yoldan geçen 14 yaşındaki M.A.S. isimli yaya çocuğa çarptı.

Sağlık durumu iyi

Kaza sonrası yere savrulan 14 yaşındaki çocuk yaralandı. Yaralı çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.A.S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Birden yola çıktı"

Kazayla ilgili konuşan otomobil sürücüsü Ş.A., "Ben yolumda seyrederken çocuk birdenbire yola çıktı. Sonra onu fark edince frene bastım, araba çarpınca da sırt üstü yere düştüğünü fark edip yardımına gittim" diye konuştu.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.