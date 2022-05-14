İhlas Haber Ajansı

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Çorlu'da korkutan yangın

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü.


Hıdırağa Mahallesi Kale Altı 2. Sokak'ta B.Ö.'ye ait tek katlı evde yangın meydana geldi. Tutuşan çatı ve evin bazı iç kısımları, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü.


Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. İkamet sakinleri, yangında kundaklama şüphesi üzerinde durduklarını ifade etti.


Şikayet üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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