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Çorlu'da korona virüs denetimleri

İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde eş zamanlı uygulanan korona virüs denetimleri kapsamında Çorlu’da da denetimler yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde eş zamanlı uygulanan korona virüs denetimleri kapsamında Çorlu'da da denetimler yapıldı.


Çorlu'daki denetimlere Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu, kamu kurum ve kuruluşların amir ve yöneticileri de katıldılar.


Denetimler kapsamında Çorlu'da yer alan iş yerleri ticari taksiler ve umuma açık alanlarda inceleme yapılarak, vatandaşlara korona virüs tedbirleri anımsatılarak uyulması gereken kurallar hakkında bilgiler verildi.

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