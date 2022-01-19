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Çorlu'da kütüphanesiz okul kalmayacak

Kütüphanesiz Okul Kalmayacak projesi kapsamında kurulan Aziz Günden İlkokulu Kütüphanesi’nin açılışı, düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Kütüphanesiz Okul Kalmayacak projesi kapsamında kurulan Aziz Günden İlkokulu Kütüphanesi'nin açılışı, düzenlenen törenle gerçekleştirildi.


Milli Eğitim Bakanlığının yürüttüğü Kütüphanesiz Okul Kalmayacak projesi kapsamında Çorlu'da Aziz Günden İlkokulunun kütüphanesinin açılışı, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan'ın da katıldığı törenle gerçekleştirildi. Açılış törenine şube müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

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