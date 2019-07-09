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Çorlu'da minikler satranç şenliği düzenlendi

Çorlu’da düzenlenen minikler satranç şenliğine, ilçedeki çeşitli satranç kurslarına katılan öğrenciler katıldı.

Çorlu'da düzenlenen minikler satranç şenliğine, ilçedeki çeşitli satranç kurslarına katılan öğrenciler katıldı.


Çorlu Dahi Satranç ve Zeka Oyunları Spor Kulübü ile Çorlu Düşün Satranç Evi organizesinde ilçedeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen satranç şenliğine 2009 ve 2013 doğumlu satranç tutkunu çocuklar katıldı.


Uluslararası satranç hakemi de olan Ebru Altıncı'nın başhakemliğinde düzenlenen turnuvada Hülya Kirazcı, Uğurcan Kirazcı, Uğur Bayar ve Sinan Kirazcı hakem olarak yer aldılar.


Miniklerin büyük heyecan yaşadığı turnuva sonunda tüm katılımcılara günün anısına madalya verildi.

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