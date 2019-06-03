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Çorlu'da muhtarlık binaları yenileniyor

Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahalle muhtarlık binalarındaki bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.


Çorlu mahalle muhtarlarının halka daha iyi şartlarda hizmet verebilmesi için Çorlu Belediyesi tarafından yaptırılan muhtarlık binalarının bakım, yenileme ve onarım çalışmaları da yine belediye tarafından yapılıyor. Zaman içinde dış cephesi eskiyen muhtarlık binalarını boyama çalışmaları Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor. Nusratiye Mahalle Muhtarlığı'ndaki dış cephe boyama çalışmasını gerçekleştiren ekipler, muhtarlık binasına yeni bir görünüm kazandırdı.


Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yardımcısı Özcan Veysel Tunçcan, Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldı. Muhtarların halka hizmet konusunda önemli bir misyon üslendiklerini belirten Tunçcan, Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'un yerel yönetimlerin mahallelerdeki en temel taşı olarak ifade ettiği mahalle muhtarlarının halka daha iyi hizmet verebilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.


Nusratiye Mahalle Muhtarlığı'ndaki çalışmaların tamamlanmasının ardından Hatip Mahalle Muhtarlığı'nda da boya ve bakım çalışmalarına başlandı. Dış cephe boyama çalışmalarının önümüzdeki günlerde diğer muhtarlık binalarında da gerçekleştirileceği kaydedildi.

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