Çorlu'da öğrencilerin karne sevinci

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde eğitim gören yaklaşık 50 bin öğrenci karnelerini alarak 15 gün sürecek tatile çıktı.

İlk dönemin sona ermesi dolayısıyla Çorlu'daki tören, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Üzgün, Çorlu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Kocabaş ve protokol üyelerinin katılımıyla Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulunda gerçekleştirildi.

Protokol üyeleri ile birlikte okuldaki bazı sınıfları dolaşan Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı öğrencilere karnelerini verdi.