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Çorlu'da otobüs duraklarının sayısı arttırıldı

Çorlu’da vatandaşların toplu taşıma araçlarına daha kolay erişebilmesini sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulan noktalara yeni duraklar yerleştirildi.

Çorlu'da vatandaşların toplu taşıma araçlarına daha kolay erişebilmesini sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulan noktalara yeni duraklar yerleştirildi.


Vatandaşların ihtiyacına ve taleplerine göre Çorlu Belediyesi tarafından tespit edilen kentin farklı bölgelerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni duraklar monte edildi. Kurulumu yapılan ve muhtelif yerlere yerleştirilen duraklar kısa süre içerisinde vatandaşlar tarafından kullanılmaya başlandı Çorlu'nun artan durak ihtiyacını karşılamaya yönelik Çorlu Belediyesi ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince yürütülen çalışmaların ilerleyen zamanlarda da devam edeceği kaydedildi.



“Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltiyoruz”


Konu ile ilgili açıklama yapan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, “Vatandaşlarımızın toplu ulaşım araçlarını daha rahat kullanabilmeleri için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak çalışıyor ve halkımızın yoğun olarak kullandığı bölgelere yeni duraklar eklemeye devam ediyoruz. Talepler doğrultusunda belirlenen noktalara durakların yapılmasıyla vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyoruz” dedi.

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