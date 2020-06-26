Çorlu'da parke taş döşeme ve asfalt yama çalışmaları sürüyor

Çobançeşme Mahallesi Serdar Sokak ve Zafer Mahallesi Midilli Sokak'ta zamanla yıpranan ve bozulan yollarda asfalt yama çalışması gerçekleştiren Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sarılar Mahallesi, Yavuz Selim Caddesi ve Dadaloğlu 3. Ara Sokak'taki yollarda ise kilit taşı döşeme işlemleri gerçekleştirdi. Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmaların şehrin muhtelif noktalarında sürdürüleceği kaydedildi.