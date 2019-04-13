Çorlu'da pazar yeri denetimleri sürüyor

Vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli bir hizmet almasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik, Fiyat Etiketleri Yönetmeliği ve 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında denetimler yapmayı sürdürüyor.

Vatandaşların pazar yerlerinde daha güvenli alışveriş yapabilmesi için esnafların satışa sunmuş olduğu ürünlere ait fiyat etiketlerini kontrol eden zabıta ekipleri, fahiş fiyatlardan satış yapan pazar esnafını uyarıyor. Zabıta ekipleri ayrıca vatandaşların geçişini engelleyecek şekilde kendilerine ayrılan alanın dışına konulan ürünleri toplatarak daha rahat bir ortamda alışveriş yapmalarını sağlayacak tedbirleri almayı da ihmal etmiyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Vatandaşlarımızın güvenli ve sağlıklı bir şekilde alışveriş yapabilmeleri için Zabıta Müdürlüğümüz çalışmalarını sürdürüyor. Denetimlerimizi yasalar çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızdan gelen şikayetleri de titizlikle değerlendiriyoruz. Esnafımızı da vatandaşlarımızı da mağdur etmemek için elimizden geleni yapıyoruz. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun" dedi.