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Çorlu'da polisten uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik uygulama gerçekleştirdi.


Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik yapılan denetimlerde uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 15 şahıs üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 49 fişek eroin maddesi, 2 fişek bonzai adı verilen sentetik kannabinoid maddesi, uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi. Uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 15 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

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