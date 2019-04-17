Çorlu'da sağanak yağış

Balkanlar üzerinden gelecek serin havayla birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği ve sağanak yağışlı havanın görüleceği uyarısının ardından Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sağanak yağış etkili olmaya başladı oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Balkanlar üzerinden gelen serin havayla birlikte hava sıcaklıklarının, kuzeybatı kesimlerden başlayarak, yurdun büyük bir bölümünde hissedilir derecede azalacağı uyarısının ardından Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sağanak yağmur başladı. Aniden bastıran ve bardaktan boşanırcasına yağan yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, çareyi bina girişlerine, otobüs duraklarına ve saçak altlarına sığınmakta buldu. Yağmur altında kalan vatandaşlardan bazıları şemsiyeleri ile yağmurdan korunmaya çalışırken kimileri de sağanak yağmura aldırmadan yürümeye devam etti.