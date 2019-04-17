İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Çorlu'da sağanak yağış

Balkanlar üzerinden gelecek serin havayla birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği ve sağanak yağışlı havanın görüleceği uyarısının ardından Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sağanak yağış etkili olmaya başladı oldu.

Balkanlar üzerinden gelecek serin havayla birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği ve sağanak yağışlı havanın görüleceği uyarısının ardından Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sağanak yağış etkili olmaya başladı oldu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Balkanlar üzerinden gelen serin havayla birlikte hava sıcaklıklarının, kuzeybatı kesimlerden başlayarak, yurdun büyük bir bölümünde hissedilir derecede azalacağı uyarısının ardından Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sağanak yağmur başladı. Aniden bastıran ve bardaktan boşanırcasına yağan yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, çareyi bina girişlerine, otobüs duraklarına ve saçak altlarına sığınmakta buldu. Yağmur altında kalan vatandaşlardan bazıları şemsiyeleri ile yağmurdan korunmaya çalışırken kimileri de sağanak yağmura aldırmadan yürümeye devam etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.