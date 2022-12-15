Çorlu'da 'Sağlıkla Kal' projesi eğitimleri başladı

"Sağlık, hayatın temel yapı taşlarından en önemlisidir. Sağlık olmadan bireyin yaşamındaki diğer alanlar da sekteye uğrayacaktır" gerçeğine dayanarak geliştirilen projede Sağlıklı Nesil, Sağlıkla Gelecek görüşünden hareketle yola çıkılarak, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda Çorlu İlçe Sağlık Müdürlüğü eğitimcileri tarafından uygulanacak.

Aile merkezli toplumsal bir proje olarak dikkat çeken projeye dahil olan anne ve babalar gönüllülük esasına göre okullar tarafından tespit ediliyor. Proje tüm okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda 2 saat eğitim verilmek üzere planlandı.

Yapılan eğitimle, metot olarak interaktif ve etkileşimli yöntemler kullanılarak kazanımlara ulaşılmasının hedeflendiği bildirildi.