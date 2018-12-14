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Çorlu'da satışa hazır eroin ele geçirildi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde gençleri zehirleyen torbacılarla mücadelesini sürdüren polis ekipleri, Kore Mahallesi olarak da anılan Hıdırağa Mahallesi’nde yaptıkları kontrolde satışa hazır halde 41 fişek eroin maddesi ele geçirdi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gençleri zehirleyen torbacılarla mücadelesini sürdüren polis ekipleri, Kore Mahallesi olarak da anılan Hıdırağa Mahallesi'nde yaptıkları kontrolde satışa hazır halde 41 fişek eroin maddesi ele geçirdi.


Çorlu'da sokak satıcısı olarak nitelenen torbacılara yönelik düzenlediği operasyonları sıklaştıran Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kore Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yaptığı değerlendirilen bir kişinin üzerinde yaptığı arama yaptı. Aramada 41 fişek satışa hazır halde uyuşturucu madde ele geçirildi.


Uyuşturucu maddelere el koyan polis ekipleri bir şüpheliyi gözaltına aldı.

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