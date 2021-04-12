Çorlu'da satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi

Halk arasında 'Kore Mahallesi' olarak da anılan Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen bir şahsın üzerinde ve oturduğu yerin çevresinde yapılan aramada satışa hazır şekilde fişeklenmiş halde bonzai adı da verilen sentetik kannabinoid maddesi, bir miktar yine satışa hazır şekilde fişeklenmiş halde eroin maddesi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak A.Ö. isimli şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarından aranma kaydı ve 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu kaydedildi.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.