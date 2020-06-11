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Çorlu'da sivrisinekle mücadele çalışmaları sürüyor

Çorlu Belediyesi ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte artan sivrisinekle mücadele çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.


Yaz aylarının gelmesiyle vatandaşlara ve çevreye rahatsızlık veren sinek, sivrisinek, larva ile mücadele için başlatılan ilaçlama çalışmaları devam ediyor. Sivrisinek ve karasinek popülasyonunu kontrol altına almak amacıyla Çorlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen ilaçlama çalışmaları periyodik olarak yapılıyor.


Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, “Ekiplerimiz her gün 2 araçla ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor. Vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve çevreye verilen rahatsızlığı ortadan kaldırmak amacıyla akşamları 20.30 ve 23.30 saatleri arasında ilaçlama yapıyoruz. Haşere mücadelesinde ULV ve sisleme cihazları kullanılıyor. Kentimizdeki tüm mahalleler ilaçlanıyor. Dört günde bir bütün mahallelerimizde yeniden ilaçlama yapılıyor” şeklinde konuştu.

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