Çorlu'da sokağa çıkma yasağının ardından caddeler boşaldı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sokağa çıkma yasağının ardından caddeler boşaldı.

Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta bu gece 24.00 itibarıyla 2 günlük sokağa çıkma yasağı getirildi. Kararın açıklanmasının ardından 30 büyükşehir içerisinde yer alan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde de saat 00.00 itibariyle sokağa çıkma yasağı uygulaması başladı. Yasak ile birlikte sadece ekmek üretimi yapan fırınlar açık kalırken boş kalan sokaklarda ise polis ekipleri ve bekçiler kaldı.