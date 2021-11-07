Çorlu'da spor atölyesi ve çok amaçlı salon açıldı

Çorlu'daki Şehit Hamza Çavuş İlkokulu'na kazandırılan spor atölyesi ve çok amaçlı konferans salonu düzenlenen törenle açıldı.

Törene Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Mustafa Keskin, okul müdürü İlyas Yılmaz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı. Protokol konuşmalarının ardından hayırsever iş adamı Özgür Köker'in yakın zamanda hayatını kaybeden babası Rifat Köker adına ve Çiğdem Gül'ün özel bir öğrenci adına yaptırdığı eserler öğrencilerin kullanımına sunuldu.