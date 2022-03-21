İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı.


Kaza, cumartesi gecesi Muhittin Mahallesi Bağlariçi 1. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Leylak Sokak'ta seyreden B.D.'nin kullandığı 05 LL 424 plakalı otomobil ile Ş.K. yönetimindeki 34 ZMY 20 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletli kurye yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı genç Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.