İhlas Haber Ajansı

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Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kaza yapan motosikletli kurye yaralandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kaza yapan motosikletli kurye yaralandı.


Kaza, Cemaliye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Cumhuriyet Meydanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, paket sipariş çalışanı S.Y. idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.


Motosikletten düşmesi sonucu yaralanan S.Y. olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Olay yerine gelen polis ekipleri kaza nedeniyle tıkanan trafiği açtı.

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