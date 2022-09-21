Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Rumeli Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı üzeri Emirgan Caddesi sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Havuzlar istikametine seyreden Tahsin Karcı'nın kullandığı motosiklet ile bulvara çıkış yapan otomobil çarpıştı. Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü Karcı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.