Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ticari taksinin kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Şeyh Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzeri huzurevi mevkiinde meydana geldi. Y.K. idaresindeki ticari taksi, kırmızı ışıkta bekleyen A.H. idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Kazada ticari takside yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralı yolcu, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.