Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı

Tekirdağ Çorlu'da motokurye ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şeyh Sinan Mahallesi Eski Tekirdağ Caddesi üzeri, Gedik Ahmet Paşa Caddesi ile Fahri Korutürk Caddesi'nin ayrıldığı mevkide meydana geldi. İ.Ç. idaresindeki 61 VY 268 plakalı otomobil ile M.U.'nun kullandığı 34 EJD 803 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü M.U. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili polis tarafından tahkikat başlatıldı.