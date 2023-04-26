İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çorlu'da trafik kazası: 3 yaralı

Tekirdağ Çorlu’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Tekirdağ Çorlu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.


Kaza, Hürriyet Mahallesi Çevre Yolu yan yol üzeri yeni köprü altındaki kavşakta meydana geldi. Yan yolda Ergene istikametine seyreden Kemal Ö. idaresindeki otomobil ile Kurtuluş Caddesi'nde seyreden Murat P. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kaza sonrası 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 3 yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Öte yandan, kavşaktaki kazaların sık sık yaşanması vatandaşların dikkatini çekiyor. Mahalle sakinleri, kavşağa çözüm bulunmasını istedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.