İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çorlu'da trafik kazası: 4 yaralı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Kaza, Önerler Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden Onur E. idaresindeki otomobil ile Ali G. yönetimindeki kamyonet çarpıştı. Kaza sonrası hurdaya dönen araçlarda, Onur E., Ali G., Emir G. ve Ceyhun K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.