Çorlu'da trafik kazası: 4 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Önerler Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden Onur E. idaresindeki otomobil ile Ali G. yönetimindeki kamyonet çarpıştı. Kaza sonrası hurdaya dönen araçlarda, Onur E., Ali G., Emir G. ve Ceyhun K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.