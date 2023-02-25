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Çorlu'da trafik kazası: Motosiklet sürücüsü yaralandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde otomobille kafa kafaya çarpışan motosikletin yabancı uyruklu sürücüsü yaralandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobille kafa kafaya çarpışan motosikletin yabancı uyruklu sürücüsü yaralandı.


Kaza, Silahtarağa Mahallesi Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi'nde Selimiye Camii yakınlarında meydana geldi. Güçlü Sokak'tan Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi'ne çıkış yapan R.D. yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Suriye uyruklu şahsın kullandığı plakasız motosiklet kafa kafaya çarpıştı.


Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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