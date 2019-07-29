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Çorlu'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve olayla ilgili 3 şahıs gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve olayla ilgili 3 şahıs gözaltına alındı.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri uyuşturucu ile her alanda kararlılıkla mücadele etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde narkotik grup görevlilerinin yaptığı çalışmada, 13 adet satışa hazır halde poşetlenmiş toplam 17 gram skunk maddesi, ayrıca 95 gram şeffaf poşet içerisinde skunk maddesi, 40 adet ekstasy hap, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 915 TL para ele geçirildi.


Konuyla ilgili 3 şahıs gözaltına alındı.

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