Çorlu'da uyuşturucu operasyonu 5 gözaltı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirligi ekipleri de Çorlu-Çerkezköy yolunda durumundan şüphelendikleri K.S, M.A, E.G ve E. A'yı durdurdu. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan K.S, M.A, E.G, İ.B. ve E. A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.