Çorlu'da uyuşturucu operasyonu

Çorlu NSM ekipleri Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapan ve uyuşturucu madde kullanıcısı şahıslara yönelik olarak operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalar neticesinde 17 ayrı şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramalarda 50 fişek eroin maddesi, 5 fişek bonzai adı da verilen sentetik kannabinoid maddesi, 26 fişek kokain maddesi ele geçirildi.

17 şüpheli şahıstan birine uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yasal işlem yapılırken, 16 kişiye de kullanmak için uyuşturucu madde satın alma, kabul etme, bulundurma ve kullanma suçundan yasal işlem yapıldı.