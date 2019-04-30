Çorlu'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 6 gözaltı

Çorlu'da polisin uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda toplam 6 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Tekirdağ KOM Şube Müdürlüğü görevlileri ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kore Mahallesi olarak da anılan Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar neticesinde bir miktar satışa hazır halde skunk ve eroin maddesi ile uyuşturucu nitelikli hap ve bir adet kurusıkıdan bozma tabanca ele geçirildi. Operasyon kapsamında bir ticari taksi sürücüsüne bin 340 TL idari para cezası tatbik eden polis ekipleri aracı trafikten men etti.

Ekipler, uygulamada biri yaşı küçük toplam 9 şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslardan birinin 6 ayrı suçtan arandığı tespit edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.