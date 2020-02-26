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Çorlu'da uyuşturucu satıcılarına operasyon

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (Çorlu NSM) Grup Amirliği ekiplerince, gençleri zehirleyen ve torbacı olarak nitelenen sokak satıcılarına yönelik olarak düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi ve 1 kişi gözaltına alındı.


Çorlu NSM Grup Amirliği görevlilerince Çorlu'da 'Kore Mahallesi' olarak da anılan Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen bir kadının üzerinde ve ikametinde yapılan arama neticesinde satışa hazır halde fişeklenmiş şekilde 61 fişek bonzai de denilen sentetik kannabinoid maddesi, 10 adet uyuşturucu nitelikli sentetik hap, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 515 TL para ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.


Konu ile ilgili olarak ele geçirilen uyuşturucu maddelere el koyan polis ekipleri, N.S. isimli şahsı da gözaltına aldı.


Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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