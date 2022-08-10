İhlas Haber Ajansı

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Çorlu'da yağmur yolları göle çevirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ‘sarı kod’ uyarısının ardından beklenen yağış Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde etkisini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ‘sarı kod' uyarısının ardından beklenen yağış Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde etkisini gösterdi. Yollar göle dönerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tekirdağ, Afyonkarahisar, Ankara, Burdur, Denizli, Eskişehir, Isparta, Kütahya ve Uşak illeri için sarı kodlu uyarı yaparak, dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtmişti. Beklenen yağış sabah saatlerinde Çorlu'da etkisini gösterdi. Kuvvetli yağış sebebiyle yollar göle dönerken, yapılan uyarılardan habersiz sokağa çıkan vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Şemsiyesi olmayan vatandaşlar, dükkan önlerine, duraklara ve saçak altlarına sığındı. Rögar kapakları da patlayınca göle dönen yollarda sürücüler zor anlar yaşadı.

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