İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çorlu'da yapı müteahhitlerine bilgilendirme semineri

Çorlu’da Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Bilgilendirme Semineri Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Çorlu'da Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Bilgilendirme Semineri Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi.


Çorlu TSO ile Çevre ve Şehircilik Tekirdağ İl Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen seminerde sunumu Çevre ve Şehircilik Tekirdağ İl Müdürlüğü Şube Müdürü Tamer Baş gerçekleştirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.