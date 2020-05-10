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Çorlu'da yaşlılar sokağa çıktı

Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında 65 yaş üzeri vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının geçici süreliğine sona erdirilmesi ve 11.

00-15.00 saatleri arasında 4 saatlik izin verilmesi nedeniyle Çorlu'daki yaşlılar sokaklara çıktı.


Kimi Cumhuriyet Meydanı'na kimi de Atatürk Meydanı'na çıkan yaşlılar uzun süreden beri sokağa çıkmadıklarını belirterek uygulamanın güzel olduğunu söylediler.


Yaşlılardan bazıları yasak süresince hiç dışarı çıkmadıklarını, ilk kez sokağa çıktıklarını söyledi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ilçede görev yapan polis ekipleri çıkışlarına izin verilen yaşlıları sosyal mesafe kurallarına riayet etmeleri için ikaz etti.

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