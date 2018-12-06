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Çorlu'da YEDAM kuruluyor

Yeşilay Danışma Merkezinin (YEDAM) Tekirdağ Çorlu Devlet Hastanesi bünyesinde yakın zamanda faaliyete başlayacağı kaydedildi.


Konuyla ilgili bilgi veren Yeşilay Çorlu Şubesi Başkanı Serkan Alkan, toplumda değişen koşullar ve talepler doğrultusunda uyuşturucu ve alkol ile bağımlılık alanında yürütülmekte olan önleyici ve koruyucu çalışmalara ilaveten tedavi ve rehabilitasyon faaliyetlerinin de eklendiğini belirterek bu doğrultuda YEDAM'ın Çorlu'da kuruluş çalışmalarında sona yaklaştıklarını kaydetti. Alkan, Çorlu YEDAM'ın çok kısa zamanda Çorlu Devlet Hastanesi bünyesinde faaliyetlerine başlanacağını belirtti.


Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı'yı da makamında ziyaret ederek, açılma aşamasına gelen Çorlu YEDAM ile ilgili bilgiler veren Serkan Alkan, YEDAM bünyesinde danışma hattı, sosyal destek ve yüz yüze psikolojik danışmanlık vermeyi amaçladıklarını ifade etti.

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