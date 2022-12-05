Çorlu'da yeni hafızlar için icazet merasimi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yeni hafızlar için icazet merasimi gerçekleştirildi.

‘Örgün Eğitim ile Birlikte Hafızlık Projesi' çerçevesinde Çorlu İlçe Müftülüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen programda hafızlığını ikmal eden 36 kız öğrenci için Çorlu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonunda 'Hafızlık icazet merasimi' yapıldı. Merasime; Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çorlu Kaymakamı Mustafa Eldivan, Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, Tekirdağ Müftüsü Mustafa Soykök, protokol üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından açılış konuşmasını Çorlu İlçe Müftüsü Dr. Mevlüt Haliloğlu gerçekleştirdi. Hafızlığını ikmal eden 36 kız öğrencinin sahneye alınmasının ardından ise protokol konuşmalarına geçildi. Vali Aziz Yıldırım ve Milletvekili Çiğdem Koncagül salondaki misafirlere yönelik birer konuşma gerçekleştirdiler. Ardından hafız öğrencilere 'Hafızlık belgeleri' ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Program Tekirdağ İl Müftüsü Mustafa Soykök'ün duası sonrası hafızların sunumlarıyla tamamlandı.